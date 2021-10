Messi - AFP

MessiAFP

Publicado 01/10/2021 12:20

Desde que chegou a Paris, Messi e sua família estão em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Entretanto, o craque argentino pretende acelerar o processo de mudança após um caso de assalto no Le Royal Monceau, na última quarta-feira.

De acordo com o jornal britânico 'The Sun', um grupo de quatro mascarados invadiu o hotel através de uma varanda destrancada na parte superior do prédio. Eles entraram em quatro suítes, levando artigos de luxos dos hóspedes. Um deles teve prejuízo de cerca de R$ 40 mil. Messi e sua família não foram alvo dos criminosos.



A invasão acontece numa época em que há reforço de segurança no estabelecimento, justamente por causa da presença de Messi. O hotel Le Royal Monceau é um dos patrocinadores do PSG e uma diária chega a cerca de R$ 126 mil.



Segundo 'The Sun', Messi já adquiriu uma nova residência em Paris e o ocorrido acelerará a mudança.