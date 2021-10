Luto - Reprodução

Publicado 01/10/2021 13:48 | Atualizado 01/10/2021 13:53

Rio - O ex-jogador do Corinthians, Juarez morreu na última semana, vítima da Covid-19. Ele foi revelado pelo clube paulista e teve passagens por equipes do futebol alemão como Union Berlin e Alemannia Aachen. Em nota oficial, o clube paulista lamentou o ocorrido.

"Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de tristeza irreparável", divulgou o Timão em suas redes sociais. O ex-jogador defendeu outros clubes importantes como Bragantino, Londrina e Figueirense.

O atacante foi revelado pelas categorias de base do Timão, tendo feito parte do elenco do Corinthians no título do Brasileirão de 1990. Bastante ligado ao clube paulista, ele participou do time máster do Alvinegro.