O avatar de Messi vivou meme e foi muito criticado pelos fãs do game da Konami - Reprodução

Publicado 01/10/2021 15:14

Tóquio - Em nota oficial, a Konami se pronunciou nesta sexta-feira após a enxurrada de críticas pelo lançamento do eFootball. Sucessor do PES 2021, o game viralizou, mas não da forma qua a empresa japonesa esperava. Com muitos bugs e gráficos bizarros dos rostos dos craques do mundo real, o jogo frustrou os gamers. O avatar de Lionel Messi, novo astro do Paris Saint-Germain, virou meme.

No pronunciamento oficial, a Konami pede desculpas pelos problemas apresentados pelo joga lançado na quinta-feira. No comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa revelou que simulador receberá uma atualização em outubro para corrigir os erros e melhorar a jogabilidade.

Leia a nota da Konami na íntegra:

"Depois do lançamento do eFootball 2022, nós recebemos muitas reclamações e pedidos sobre o balanceamento do jogo, que inclui a velocidade do passe e a mecânica da defesa. Nós gostaríamos também de avisar que sabemos dos problemas que alguns usuários sofreram com cut-scenes, expressões faciais, movimento dos jogadores e o comportamento da bola.



Nós sentimos muito pelos problemas e queremos garantir a todos que vamos levar essas questões a sério e nos esforçar para consertar essa situação atual.



Esse trabalho será atualizado continuamente, a qualidade vai evoluir e o conteúdo será adicionado consistentemente. A partir da próxima semana, vamos preparar uma atualização em outubro, enquanto recebemos mais opiniões através de questionários aos nossos usuários.



Faremos o nosso máximo para satisfazer a maior quantidade de usuários possíveis e esperamos contar com seu apoio ao eFootball 2022."