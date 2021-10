Alberto Valentim é o novo treinador do Athletico-PR - Daniel Castelo Branco

Publicado 01/10/2021 18:09 | Atualizado 01/10/2021 18:09

Rio - Nesta sexta-feira (1), o Athletico-PR anunciou a contratação do técnico Alberto Valentim. Ex-lateral do clube paranaense, o novo treinador chega para preencher a vaga deixada pelo português António Oliveira. No currículo, Valentim passou por Bragantino, Botafogo, Pyramids, Vasco, Avaí, Botafogo e Cuiabá.

O novo treinador chega ao CT Caju, nesta sexta-feira, para assinar o contrato com o Furacão. Na manhã deste sábado, será apresentado ao elenco e ao estafe do Athletico-PR. Em seguida, vai acompanhar a partida contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h, no domingo.

Desde a saída de António Oliveira, o Athletico-PR preencheu a vaga com Paulo Autuori e Bruno Lazaroni, até a contratação definitiva de Alberto Valentim, para assumir o clube paranaense na sequência da temporada.