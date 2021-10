Arthur Cabral em ação pela seleção olímpica, em 2019 - Mauro Horita / CBF

Arthur Cabral em ação pela seleção olímpica, em 2019Mauro Horita / CBF

Publicado 01/10/2021 18:47

A Seleção Brasileira terá mais um estreante nos próximos três compromissos pelas Eliminatórias. Trata-se de Arthur Cabral. O centroavante do Basel, da Suíça, foi convocado para o lugar de Matheus Cunha, que saiu da lista por causa de lesão.



"Estava em casa e por volta das 21h me ligou um número desconhecido do Rio de Janeiro. Geralmente eu não atendo, mas atendi e era o Juninho (Paulista, coordenador da Seleção). Lembro até a parte em que ele se apresentou, entrei em choque. Depois não lembro de mais nada", disse Arthur ao site oficial da CBF.



O nome de Arthur Cabral, de 23 anos, não deixa de ser uma surpresa para muitos torcedores, afinal ele joga em uma liga europeia de qualidade muito inferior às principais. Entretanto, o bom início de temporada do centroavante, ex-Ceará e Palmeiras, chamou a atenção de Tite e de sua comissão técnica.



Em 16 partidas, Arthur Cabral marcou 20 gols, mesmo número da temporada passada. Uma excelente média, que já chama a atenção de clubes europeus. Entretanto, o jogador ficou fora do grupo que disputou as Olimpíadas e só foi convocado uma vez para um amistoso no ciclo olímpico. Agora, ganha uma chance na princial.