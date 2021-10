Atlético-MG pede anulação de partida e tenta alterar final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras - Foto: Reprodução

Atlético-MG pede anulação de partida e tenta alterar final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras Foto: Reprodução

Publicado 01/10/2021 18:32 | Atualizado 01/10/2021 18:33

Rio - O que era apenas uma discussão entre torcedores do Atlético-MG, acabou virando um pedido de anulação do clube mineiro. Nesta sexta-feira (1), o Galo questionou a irregularidade no gol marcado pelo atacante Dudu, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, após Deyverson invadir o campo durante a jogada.

O Galo pede para que o jogo seja anulado ou jogado novamente, se baseando em uma regra da International Football Association Board (IFAB), para fundamentar o pedido.

"A teor da regra 3.9 do Laws of the Game 21/22 da International Football Association Board, se, após a marcação de um gol o árbitro perceber que um jogador substituto da equipe que o marcou se encontrava dentro do campo naquele momento, o árbitro deve invalidá-lo e reiniciar o jogo com um tiro livre direto, executado do local em que a pessoa extra estava", consta no documento do Atlético-MG.

Além disso, o clube mineiro adicionou uma captura de tela que flagra o momento em que o atacante Deyverson, do Palmeiras, invade o campo no momento em que a jogada estava sendo finalizada no gol de empate de Dudu.

Para este caso, o juiz pode levar como argumento o "espírito da regra", em suas tomadas de decisão no campo do jogo. Sendo assim, como a entrada de Deyverson não interferiu no lance do gol de empate, pode ser interpretada como uma intenção que não foi desleal e por emoção de um gol. Além disso, o órgão entende que não seria proporcional anular um gol pela infração que não influenciou na partida.

Na ocasião, o Palmeiras conseguiu a classificação para a final da Libertadores, e enfrentará o Flamengo, no dia 27 de novembro, no Centenario, em Montevideu.