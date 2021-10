Arena da Amazônia receberá confronto entre Brasil e Uruguai - Foto: Reprodução

Arena da Amazônia receberá confronto entre Brasil e UruguaiFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2021 12:51

Rio - A partida entre Brasil e Uruguai, marcada para 14 de outubro, já tem seus protocolos de saúde estabelecidos que deverão ser seguidos pelos torcedores. O Governo do Amazonas, local que vai receber o jogo, publicou a portaria nº 138 /2021, que estabelece quais critérios serão adotados para ter acesso à Arena da Amazônia.

Com 35% do estádio liberado, o jogo pode receber até 14 mil pessoas. Entretanto, apenas oito mil ingressos serão comercializados. A entrada dos torcedores vai depender se eles têm o esquema vacinal da Covid-19 completo com duas doses ou dose única.

Aqueles que comprarem os ingressos e tiverem tomado a segunda dose da vacina a menos de 15 dias da data do jogo precisarão responder um questionário de triagem de saúde e fazer o teste rápido de antígeno ou o RT-PCR até 48h antes da partida.

Na entrada do jogo, vai haver aferição de temperatura e os torcedores não poderão entrar com alimentos e bebidas em geral, além do uso de máscara facial ser de uso obrigatório durante todo dentro na Arena. Dentro do estádio, só serão vendidos industrializados e embalados de fábrica.

Os torcedores que não cumprirem as regras de segurança estabelecidas pelo governo, incluindo e não se limitando apenas à aglomeração, poderão ser retirados da partida pelos funcionários do estádio.