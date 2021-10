Edmundo foi contratado pelo Vasco da Fiorentina (ITA) por R$ 15 milhões em 1999 - Reprodução

Publicado 02/10/2021 14:37

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Vasco, Edmundo é muito identificado e faz questão de dizer que torce para o clube de São Januário desde pequeno. Porém, em participação no canal do YouTube "Inteligência LTDA", o Animal revelou que tem fotos vestindo a camisa de um clube rival do Cruzmaltino.

"Meu pai era Fluminense e havia muitos familiares que torcida para o Fluminense. Então algumas me pessoa que sacaneiam, porque antes de eu escolher ser Vasco, ainda quando criança, eu vesti a camisa do Fluminense algumas vezes", afirmou.

Edmundo marcou época com a camisa do Vasco, tendo o título do Brasileiro de 1997 como sua maior conquista. Além do Cruzmaltino, ele também fez história no Palmeiras e vestiu a camisa de outros grandes clubes brasileiros como: Fluminense, Flamengo, Santos, Cruzeiro e Corinthians.