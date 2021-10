Flamengo está na final da Libertadores - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo está na final da LibertadoresMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/10/2021 15:32

Rio - O Flamengo está na final da Libertadores e tem boas chances de título na Copa do Brasil e no Brasileiro. Porém, de acordo com o vidente Robério de Ogum, o final de ano pode ser complicado para o Rubro-Negro. Em previsão publicada pela "Isto É" no começo do ano, ele apostou em um bom ano de Flamengo e Atlético-MG, o que vem se concretizando, porém, o vidente afirmou que a sequência de jogos na temporada deverá atrapalhar os planos das duas equipes.

"Eu preciso ver se a negatividade que vai pegar Flamengo e Atlético-MG na Libertadores… Se o campeonato for até o final do ano, eles não aguentam até lá", afirmou o vidente. O Galo acabou sendo eliminado pelo Palmeiras na semifinal.

Sobre o Campeonato Brasileiro, o vidente apontou que Flamengo e Atlético-MG fariam boas campanhas. Além disso, ele acertou o bom momento do Bragantino e a demissão de Rogério Ceni.

"Os dois times mais fortes são a lógica que está aí, o Flamengo e o Atlético-MG. Mas no decorrer do campeonato esses dois times vão perder muita força. Se conseguirem manter a energia, vão embora, mas acho muito difícil. Principalmente o Atlético-MG, que vai ser alvo de muita briga. No Flamengo eu não vejo a permanência do Rogério Ceni, não consigo enxergar isso. Eu vejo que no estado de São Paulo o grande crescimento vai ser de um time do interior (o Bragantino)", disse.