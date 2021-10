Messi e Neymar - AFP

Messi e NeymarAFP

Publicado 03/10/2021 16:20

Rio - Em uma partida pela nona rodado do Campeonato Francês, neste domingo, 3, o Paris Saint-Germain viu a invencibilidade terminar, após uma derrota de 2 a 0 para o Rennes . O PSG estava há dez jogos sem perder – desde a final da Supercopa Francesa, em 1º de agosto. A atuação de Neymar não chamou atenção, o que rendeu ao camisa 10 do elenco a menor nota em um balanço do jornal “Le Parisien”.



"Seu pior desempenho da temporada. Com 22 bolas perdidas nas 82 em que tocou até a sua substituição por Icardi, o ex-Barcelona perdeu bolas em todos os lugares. Neymar também perdeu a bola no primeiro gol do Rennes”, avaliou a reportagem, que atribuiu um 2,5 ao jogo do brasileiro. Aos 30 minutos da segunda rodada, ele foi para o banco"



Outro destaque do PSG, Mbappé também chegou a marcar um gol, mas que foi impedido pela arbitragem, que, ao checar no VAR, anulou por conta da posição irregular do atacante. Com isso, a jovem estrela do francês recebeu uma nota um pouco mais elevada que a de Neymar e ficou com 4. Porém, o jornal destacou que o jogador “também não brilhou”.



Messi conseguiu a maior avaliação, mas, mesmo assim, regular em comparação ao histórico: 5.

Os gols do Rennes chegaram próximos, no final do primeiro tempo e no começo do segundo, feitos, respectivamente, por Laborde e Tait. Durante a coletiva pós-jogo, o técnico do PSG, Maurício Pochettino, atribuiu a derrota à sequência do Rennes.

"O impacto emocional de levar o gol no começo do segundo tempo foi muito grande. Para o Rennes foi grande, eles passaram a acreditar mais. Não podemos ficar felizes com resultado, mas tem coisas positivas que podemos tirar. Precisamos encontrar a melhor forma de jogar, encontrar equilíbrio nos jogos", disse o treinador.

Apesar de resultado de hoje, o clube segue na ponta da tabela do Campeonato Francês, com 24 pontos – seis a mais que o segundo colocado, o Lens.