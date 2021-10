Liverpool e City ficaram no empate - AFP

Liverpool e City ficaram no empateAFP

Publicado 03/10/2021 14:49

Liverpool e Manchester City fizeram um belíssimo jogo de futebol neste domingo. Repleto de chances e com belos gols, empate em Anfield por 2 a 2 comemorado pelo Chelsea, que fecha a rodada na liderança do Campeonato Inglês. Os comandados de Jürgen Klopp ficaram duas vezes na frente do placar e podiam retomar o primeiro lugar, mas não conseguiram segurar a vantagem.

Com o empate, o Liverpool subiu para 15 pontos, mas figura na segunda colocação. O Chelsea, que ganhou no sábado, está com 16, no topo. O City vem logo atrás, em terceiro, sendo o melhor do bloco com 14 pontos, que ainda tem Manchester United, Everton e Brighton.

Jogando em casa e com a obrigação da vitória para retomar o primeiro lugar, o Liverpool começou melhor, mas logo acabou "engolido" pela equipe de Pep Guardiola na reta final do primeiro tempo. Caprichasse um pouco mais, o City descansaria em vantagem. Saiu de campo para o intervalo com sentimento de derrota.

O primeiro tempo foi bom, mas as grandes emoções vieram em uma espetacular etapa final. O Liverpool se acertou e o jogo foi digno da grandeza das duas equipes, que deram enorme trabalho aos goleiros brasileiros Ederson, do City, e Alisson, do Liverpool.

Sadio Mané soltou o primeiro grito de gol da torcida. Salah arrancou e serviu o companheiro, para enorme festa da torcida vermelha. Alegria que durou pouco. Gabriel Jesus entrou da direita para o meio em velocidade e deu belo passe para o jovem Foden igualar o marcador para o Manchester City.

O empate não agradava ninguém e o jogo era aberto e ofensivo. Salah, numa pintura, voltou a recolocar o Liverpool momentaneamente no topo. O egípcio driblou dois marcadores com enorme categoria e bateu sem chances para o goleiro Ederson. A bola bateu na trave e entrou. Resultado definido? Nem pensar.

O City não admitia tropeço em uma apresentação acima da média e foi novamente atrás da igualdade. Numa bola rebatida para a entrada da área, De Bruyne bateu firme e contou com a sorte. O desvio no zagueiro tirou de Alisson: 2 a 2.

Num jogo em que o empate faria jus à apresentação, os minutos finais foram de tirar o fôlego. Fabinho recebeu livre na pequena área e demorou para chutar. Do outro lado, Gabriel Jesus também teve a oportunidade nos pés. A finalização forte bateu no marcador.

O aplauso das arquibancadas no fim foi um reconhecimento ao espetáculo protagonizado em Anfield. Klopp e Guardiola se abraçaram e foram ao gramado parabenizar seus atletas.

A rodada do Inglês deste domingo ainda teve Crystal Palace 2 x 2 Leicester, Tottenham 2 x 1 Aston Villa e West Ham 1 x 2 Brentford.