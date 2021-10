Real Madrid's French forward Karim Benzema reacts during the Spanish League football match between RCD Espanyol and Real Madrid CF at the RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on October 3, 2021. (Photo by LLUIS GENE / AFP) - AFP

Real Madrid's French forward Karim Benzema reacts during the Spanish League football match between RCD Espanyol and Real Madrid CF at the RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on October 3, 2021. (Photo by LLUIS GENE / AFP)AFP

Publicado 03/10/2021 13:59 | Atualizado 03/10/2021 14:33

O Real Madrid perdeu pela primeira vez no Campeonato Espanhol neste domingo. A queda da invencibilidade dos comandados de Carlo Ancelotti veio na visita ao Espanyol, até então lutando apenas contra o rebaixamento, com 2 a 1 no placar. Além da série invicta, o time merengue pode perder a liderança em caso de vitória da Real Sociedad ainda neste domingo.

Foi apenas a segunda vitória do Espanyol na competição. Em seu retorno à elite espanhola, o time catalão iniciou muito mal e espera que a bela apresentação diante do forte Real Madrid sirva de motivação para se afastar das últimas colocações.

O resultado negativo liga o sinal de alerta no Real, que somou seu terceiro jogo seguido sem vitórias, dois deles pelo Espanhol Depois do empate sem gols com o Villarreal, em casa, agora cai diante do Espanyol e perde toda a gordura que havia aberto nas primeiras rodadas.

Depois de ser surpreendido no Santiago Bernabéu pelo modesto Sheriff Tiraspol, pela Liga dos Campeões, com derrota por 2 a 1 no meio de semana, a ordem era resgatar o caminho nas vitórias no Cornellà-El Prat. Mas com somente 17 minutos, Raúl de Tomás colocou os mandantes na frente.

O empate poderia ter saído dos pés de Benzema, caso o francês aproveitasse dois belos passes de Vinícius Júnior. O francês pecou na pontaria. No começo da etapa final, Vidal ampliou com belo gol. O Real falhava na frente e dava bobeiras na defesa. Num contragolpe, Darder saiu cara a cara com Courtois e teve a chance de "matar o jogo", mas finalizou para fora.

Benzema, logo depois, driblou dois marcadores e diminuiu, recolocando o Real no jogo. Ancelotti optou por Hazard no lugar de Vinícius Júnior e até viu sua aposta empatar. Porém, o lance acabou impugnado por impedimento. Foi o segundo gol que o VAR anulou do Real Madrid na partida por fora de jogo.

O Real Madrid se abriu nos minutos finais, correu riscos atrás e não conseguiu a igualdade na frente. Saiu lamentando os erros, sobretudo de finalização, e vendo bela festa do Espanyol. Quem também comemorou neste domingo foi o Elche, com 1 a 0 no Celta.