O ex-jogador Edmundo, ídolo de Palmeiras e Vasco, decidiu não renovar seu acordo com a Disney e deixou o Fox Sports ao fim de seu contratoReprodução

Publicado 03/10/2021 14:30

Rio - O ex-jogador Edmundo fazia parte da equipe da Fox Sports na época em que o avião que levava da delegação da Chapecoense e outros profissionais como jornalistas caiu na Colômbia matando quase todos os passageiros. Em entrevista ao canal do YouTube "Inteligência LTDA", o Animal lembrou o ocorrido.

"Na ocasião, surgiu um boato de que eu estaria na equipe que iria nesse voo. Porém, isso para mim nunca chegou. Sempre foi dito que eu faria e como fiz a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético-MG", disse.

No entanto, Edmundo relembrou que Mara Paiva, a viúva de Mário Sérgio, disse que Edmundo estaria na lista ao invés do seu marido, porém, a Fox Sports teria mudado de ideia. De acordo com o Animal, ele nunca soube disso, mas se isso aconteceu, a possibilidade é que a emissora tenha mudado por conta de uma homenagem ao Palmeiras.



"Naquele ano o Palmeiras foi campeão brasileiro e foi o primeiro título do Brasileiro depois do bicampeonato de 93 e 94 que eu fiz parte. Então fizeram um especial com a apresentação do Benjamin Back e com a minha participação. Se realmente havia alguma chance de eu estar nesse voo, talvez eu não tenha ido por causa do Palmeiras", contou.