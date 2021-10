Benfica, de Jorge Jesus, foi derrotado - AFP

Publicado 03/10/2021 17:20

Portugal - Após ganhar as sete primeiras partidas do Campeonato Português, o Benfica perdeu a primeira, neste domingo, para o Portimonense, em casa, por 1 a 0. O atacante Yaremchuk até balançou as redes para o time de Jorge Jesus, mas o VAR interveio e a arbitragem anulou o gol.

O Benfica teve dois brasileiros em campo: o zagueiro Lucas Verissimo e o lateral-direito Gilberto, que saiu no segundo tempo. Já o Portimonense contou com sete jogadores nascidos no Brasil, incluindo o defensor Lucas Possignolo, que fez o gol da vitória aos 21 do segundo tempo.

Mesmo com o tropeço em casa, o Benfica segue na liderança, com 21 pontos. Ele é seguido de perto pelos seus rivais Porto e Sporting, que somam 20 e já jogaram na rodada. No momento, o trio de ferro está garantindo vaga na Champions de 2022/2023, enquanto Estoril (15) e o próprio Portimonense (14) vão ficando com as vagas da Liga Conferência.

Por conta da Data-Fifa, o Campeonato Português vai ser interrompido por três semanas. No próximo dia 24, o Benfica vai visitar o Vizela, às 14h, enquanto o Portimonense vai receber o Estoril, mas às 16h30. Antes, porém, as equipes terão compromissos pela Taça de Portugal, nos dias 16 e 17, respectivamente. No dia 20, o Benfica encara o Bayern, pela Champions.