Fotos! Modelo de 18 anos grava vídeo com Ronaldinho e 'Bruxo' pede jovem em namoro

Rio - Ex-jogador de Flamengo, Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho, que já pendurou as chuteiras, continua tentando fama fora de campo. No último final de semana, Leticia Sogiro, conhecida no mundo da rede social Tik Tok publicou um vídeo ao lado do craque que viralizou.

Após a loira pedir para que Ronaldinho mandasse um beijo para o pai dela, o gaúcho, como sempre ousado, afirmou que o mesmo seria seu "futuro sogro".

Após as gargalhadas, o ex-atleta, abraçado com Leticia, se desculpou pela brincadeira e mandou um abraço para o pai da loira.

O vídeo acabou alcançando um grande número de visualizações, já que relembrou uma entrevista antiga que Ronaldinho deu quando ainda atuava pelo Atlético Mineiro. Naquela ocasião, uma repórter, no Dia Internacional da Mulher, perguntava se o craque estava namorando. Deixando a jornalista sem palavras, Ronaldinho se fez de desentendido e perguntou se a mesma gostaria de namorar com ele.

