Publicado 04/10/2021 09:59

Rio - O ex-jogador Edmundo viveu um dos momentos mais complicados da sua vida em 1995. Quando defendia o Flamengo, o Animal se envolveu em um acidente que acabou matando três pessoas na Zona Sul do Rio. Em entrevista ao canal do YouTube "Inteligência LTDA", o craque fez crítica contra a Rede Globo.

"Fui linchado publicamente pela TV Globo. Fui absolvido recentemente pelo STF, 26 anos depois. Eu sobrevivi e três pessoas faleceram, mas me levaram junto, não por culpa delas, mas pela mídia. Eu sou filho de uma empregada doméstica e um barbeiro, ajudo todos meus familiares, mando dinheiro… Eu precisava seguir em frente, tinha três anos de carreira. Eu consegui seguir em frente apesar de tudo que foi dito injustamente", afirmou.



O ex-jogador acabou condenado a quatro anos e seis meses de prisão, em regime semiaberto. Porém, o ex-jogador ficou preso apenas um dia. Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), houve a confirmação da prescrição dos três homicídios culposos e três lesões corporais culposas, algo que evitou que o caso fosse reaberto.



"Eu tenho culpa de estar ali naquele loca, mas não tinha bebido e não estava em alta velocidade, isso foi provado na época. O linchamento público e a cobrança da Globo não encorajavam os juízes a dar minha prescrição que eu tinha direito. Esse ano, na minha fé que eu tenho em Deus, eu consegui me livrar do processo, mas a tristeza ainda está aqui dentro", disse.