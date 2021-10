Comentarista Caio Ribeiro - Divulgação

Publicado 03/10/2021 19:41 | Atualizado 04/10/2021 09:50

Rio - Caio Ribeiro postou um vídeo no Instagram para contar que está curado do câncer. O ex-jogador e comentarista da Globo já havia falado que tinha pela frente um 'Dia D', uma bateria de exames feita na sexta-feira, para verificar se o linfoma havia sido eliminado de seu corpo.





"Pessoal, não via a hora de gravar esse vídeo para dizer que acabou. Sexta-feira eu fiz o exame que constatou que não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado, não existe mais chance do câncer continuar. Sucesso total do tratamento", disse, radiante de alegria.



Caio afirmou que seguirá em processo de radioterapia para evitar o retorno da doença que foi levada a público após a queda de cabelo do ex-jogador por causa de seções de quimioterapia.



"Estou aqui para agradecer essa onda de apoio, a todos que me colocaram em suas orações. E agora eu tenho uma radioterapia como prevenção , mas que cheio de saúde a vida segue! Já já estou de volta ao estúdio. Muito obrigado, Vocês me ajudaram a passar por isso de maneira muito mais leve. Acabou"!