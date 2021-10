Danilo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/10/2021 15:35

Bogotá - Aos poucos, a seleção brasileira começou a ganhar forma em Bogotá, na Colômbia, para a tripla rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Tite recepcionou pessoalmente na tarde desta segunda-feira cinco dos 25 convocados: Thiago Silva, do Chelsea, Danilo e Alex Sandro, da Juventus, Fred, do Manchester United, e o estreante Raphinha, do Leeds United.

"Um sonho meu, da minha família, dos meus amigos de infância. Eu estou muito feliz em ter a oportunidade de representar o meu país", disse Raphinha, ao site da CBF.

A Seleção estará completa apenas a partir de terça-feira. No entanto, o treinador iniciará os preparativos para o confronto com a Venezuela, na quinta-feira, às 20h30, em Caracas, nesta tarde no estádio Techo. Após o impasse para contar com os jogadores que atuam na Inglaterra, Tive voltará a contar com os reforços após uma longa negociação entre CBF, Uefa e Fifa com o governo britânico, que aceitou flexibilizar a quarentena dos atletas vacinados.

Na sequência do embate contra a Venezuela, o Brasil enfrenta a Colômbia no domingo, às 18h, em Barranquilla. O clássico com o Uruguai, dia 14, às 21h30, na Arena de Manaus, encerra mais uma importante ciclo para testes e avaliações.

Confira a lista de convocados para a Data FIFA de outubro:



GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras



LATERAIS

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Danilo - Juventus (ITA)

Emerson - Tottenham (ING)

Guilherme Arana - Atlético-MG



ZAGUEIROS

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Lucas Veríssimo - Benfica (POR)

Marquinhos - Paris Saint Germain (FRA)

Thiago Silva - Chelsea (ING)



MEIO-CAMPISTAS

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Edenílson - Internacional

Fabinho - Liverpool (ING)

Everton Ribeiro - Flamengo

Fred - Manchester United (ING)

Gerson - Olympique Marseille (FRA)

Lucas Paquetá - Olympique Lyonnais



ATACANTES

Antony - Ajax (HOL)

Gabigol - Flamengo

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Matheus Cunha - Atlético de Madrid (ESP)

Neymar Jr. - Paris Saint Germain (FRA)

Raphinha - Leeds United (ING)

Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)