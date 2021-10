Alex Sandro recebeu mais oportunidades de Tite como titular nos últimos jogos - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/10/2021 18:34

Aos poucos os jogadores começaram a se apresentar à concentração da Seleção Brasileira em Bogotá, na Colômbia, para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa de 2022, no Catar. Entre os primeiros a chegar, Alex Sandro foi o escolhido para a primeira coletiva antes do duelo contra a Venezuela, na quinta-feira. Titular com Tite nos últimas partidas, o jogador da Juventus ainda vê uma forte concorrência de Arana, que vem crescendo, e de Renan Lodi, que ficou para trás, pela lateral esquerda e não acha que está garantido no Mundial do ano que vem.

"Tem muito chão pela frente, tenho que pensar a cada treino e a cada jogo. Tem aí o Arana que está vindo forte, vindo muito bem. A concorrência está grande, não só na lateral esquerda, mas em todas as posições, é sempre bem difícil. Os outros laterais estão muito bem em seus clubes e, quando vêm para a Seleção, demonstram seus valores", disse o lateral de 30 anos.



Favorito para se manter como titular até mesmo na Copa, Alex Sandro está longe de apresentar as mesmas características de seus antecessores, que eram mais ofensivos (casos de Roberto Carlos e Marcelo) e caíam no gosto dos torcedores. Entretanto, o lateral não se abala pelas comparações.



"Acho que cada jogador tem a sua característica, joga de uma maneira. O mais importante é poder ajudar a equipe. Todos esses jogadores que passaram antes ajudaram a equipe de sua forma. É isso que procuro, com as minhas qualidades e com tudo o que tenho", completou.