Mundial de Clubes da Fifa não tem sede definida para 2021 - Divulgação

Publicado 04/10/2021 18:08

Zurique - Na decisão da Libertadores, Flamengo e Palmeiras sonham com a disputa de mais um Mundial de Clubes e, obviamente, acompanham os bastidores atentos à escolha do país sede da edição de 2021. Devido ao baixo número de pessoas vacinada contra o novo coronavírus, cerca de 15% da população, a África do Sul saiu do páreo e abriu caminho para os Emirados Árabes.

Seria a quinta vez que o país do Oriente Médio receberia a competição: 2009, 2010, 2017 e 2018. Em 2017, Renato Gaúcho estava à frente do Grêmio na decisão contra o Real Madrid, que se sagrou campeão com a vitória por 1 a 0, com o gol de Cristiano Ronaldo.

Além de bater o martelo em relação a sede, a Fifa deve confirmar o adiamento de dezembro de 2021 para fevereiro de 2021. De olho na presença do público, a entidade aposta no avanço do programa de vacinação para controlar o avanço da doença e facilitar o trânsito de torcedores estrangeiros.

A pandemia motivou o Japão, país que sediou a última edição dos Jogos Olímpicos, a abrir mão da competição. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a revelar o interesse em abrigar a competição, mas não oficializou a candidatura.



No dia 27 de novembro, em Montevidéu, Flamengo e Palmeiras decidem o título da Libertadores, que garante uma vaga no Mundial de Clubes, que terá o Chelsea como principal concorrente. O Al-Ahly, do Egito, é eutro clube garantido.