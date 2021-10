Manchester City tem o elenco mais valioso do mundo - AFP

Publicado 04/10/2021 17:37

Em estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o Manchester City foi apontado como o elenco mais valioso do mundo, com valor estimado de 1,28 bilhão de euros (cerca de R$ 8 bilhões) . O rival United está em segundo no ranking, muito próximo: 1,21 bilhão de euros (R$ 7,6 bilhões).

Outro inglês, o Chelsea, completa o top-3, com valor estimado de elenco de 946 milhões de de euros (R$ 5,9 bilhões). Barcelona (896 milhões de euros) e Bayern de Munique (890 milhões de euros) completam os cinco primeiros.

O ranking refere-se apenas aos 98 clubes das cinco principais ligas europeias: inglesa, espanhola, italiana, francesa e alemã). Entre os 10 elencos mais valiosos, estão quatro ingleses (o outro é o Liverpool, em 6º), três espanhóis (Real Madrid em 7º e Atlético de Madrid em 10º), dois alemães (Borussia é o outro, em 9º) e um francês (o PSG em oitavo).



O primeiro italiano na lista é a Juventus, em 11º lugar, com elenco avaliado em 618 milhões. Mesmo em crise, o Barcelona aparece em boa colocação devido à quantidade de jovens promessas com alto valor de mercado, além da metodologia utilizada pelo CIES, que leva em consideração variáveis como como duração do contrato, idade, progresso na carreira, performance, entre outras.