Flamengo 3 x 0 Atlético-PR - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/10/2021 17:14

Rio - O Brasil comandou a reta final dos torneios continentais e terá quatro representantes nas finais organizadas pela Conmebol. Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no dia 27 de novembro, no Centenário, em Montevidéu. Uma semana antes, Athletico-PR e Red Bull Bragantino duelam pelo troféu da Copa Sul-Americana no mesmo estádio.

As decisões podem causar mudanças no calendário do Campeonato Brasileiro, já que os quatro times têm compromissos marcados pela Série A nos respectivos fins de semana.

No fim de semana decisivo da Libertadores, que coincide com a 35ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Ceará, e Palmeiras e Cuiabá, duelariam em fase decisiva da competição na briga por título, vaga na Libertadores seguinte, ou até mesmo contra descenso ou conquista por uma vaga na Sul-Americana de 2022.



Já Athletico-PR e Bragantino enfrentam São Paulo e Sport, respectivamente, em duelos válidos pela 34ª rodada do Brasileirão também no mesmo fim de semana da final da Copa Sul-Americana

Ainda não foram decididas as novas datas dos quatro confrontos e nem o planejamento para as duas rodadas prejudicadas, se serão adiadas ou antecipadas por causa das finais continentais.