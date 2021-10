Modelo oferece sexo anal para incentivar jogador comprometido e namorada responde

Rio - O River Plate recebeu o Boca Juniors no estádio Monumental, no último domingo, pela 14ª rodada da Liga Profissional Argentina. O placar foi de 2 a 1 a favor dos locais, porém, a grande polêmica ficou fora de campo.

Antes do superclássico, a geradora de conteúdo para a rede social TikTok, Barby Laliter, enviou uma mensagem de incentivo e bastante sugestiva ao jogador do River, Jorge Carrascal.

Durante uma entrevista com o podcaster Elo Podcast, a tiktoker argentina respondeu maliciosamente à seguinte pergunta: "Barby, você e eu que somos fãs do River, que mensagem você deixa para Carrascal antes do clássico?".

E a influenciador respondeu: “Bom Jorge (Carrascal), eu sei que você está um pouco triste porque brigou com sua namorada, mas te digo que se vencermos no domingo te darei um consolo que você não vai esquecer na sua vida. Além disso, se você marcar um gol, eu dou o ra** para você", afirmou ela.

Porém, horas antes do encontro, a tiktoker recebeu uma resposta da modelo colombiana Adriana Russo, namorada do jogador. Ela postou um stories em sua conta do Instagram, acabando com o boato de uma suposta separação: “De longe sempre com você”, se dirigindo ao namorado.

Carrascal muitas vezes foi comparado a Neymar, diante da facilidade de driblar e pelos cabelos chamativos. O meia-atacante é uma das grandes promessas da Colômbia e, apesar de novo, já é bastante rodado no futebol. Ele, que tem 23 anos, começou a carreira no Millonarios, da Colômbia. Depois se transferiu para o Sevilla, da Espanha, até ser emprestado ao Karpaty Lviv, da Ucrânia. No ano passado chegou ao River Plate.

Após a polêmica, às duas equipes voltam a entrar em campo no sábado, quando o Banfield receberá o River Plate, e o Boca Juniors jogará em casa contra o Lanús. Até o momento, o time milionário lidera a classificação com 30 pontos. Enquanto seu eterno rival é o nono com 21 pontos.

Relatar erro