Neo Química Arena deveria ter sido palco de Brasil e ArgentinaDivulgação Corinthians

Publicado 05/10/2021 14:39 | Atualizado 05/10/2021 14:42

A Seleção Brasileira definiu mais dois estádios para receber jogos das Eliminatórias da Copa de 2022, no Catar. Em novembro, o Brasil jogará contra a Colômbia na Neo Química Arena, em São Paulo, e em fevereiro, contra o Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte.



O estádio do Corinthians foi palco do confronto entre Brasil e Argentina, interrompido logo no início por funcionários da Anvisa. Como não houve jogo depois, a CBF marcou um novo confronto para o local, desta vez em 11 de novembro contra a Colômbia, pela 13ª rodada.



Já o duelo no Mineirão contra o Paraguai acontecerá em 1 de fevereiro de 2022, pela antepenúltima rodada das Eliminatórias. A tendência é que os dois jogos sejam com público.

O próximo jogo em casa do Brasil será na Arena Amazônia, em Manaus, contra o Uruguai, no dia 14. Antes, os comandados de Tite jogarão contra Venezuela e Colômbia, nesta quinta e no domingo, respectivamente.