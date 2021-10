Gabriel Martinelli - Reprodução/Arsenal

Publicado 05/10/2021 16:27

Londres (ING) - Enquanto o Arsenal parece encontrar um bom momento nos últimos jogos, há quem tenha motivos para ficar chateado no clube londrino. Com poucos minutos na atual temporada, o atacante Gabriel Martinelli está insatisfeito com as poucas chances que tem recebido do técnico Mikel Arteta.

De acordo com o jornal "Mirror", o jovem de 20 anos estaria considerando deixar os Gunners em breve em busca de receber mais minutos de jogo. Com contrato até junho de 2024, o atleta campeão olímpico, considerado como promessa no Arsenal, está concorrendo ao prêmio Golden Boy 2021.

Recentemente, o técnico Mikel Arteta falou sobre a situação de Martinelli no elenco do clube inglês e afirmou que o jogador precisa aceitar o momento dele de ficar no banco de reservas.

"Ele precisa de tempo. Ele está tão disposto e tão ansioso que às vezes pode bloquear seu desenvolvimento, às vezes não entende minhas decisões, mas a única razão pela qual eu as tomo é para ajudá-lo. Tem algumas coisas que têm que ser melhores e uma delas manejar a situação quando não está jogando. Você tem que saber sofrer quando está no banco. Você tem que ser capaz de engolir isso, todo o seu ego e raiva, toda a sua vontade de jogar", disse Arteta.

Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo em quatro dos nove jogos do Arsenal, mas em dois deles foi utilizado quando os Gunners jogaram com equipe alternativa na Copa da Liga Inglesa. Das sete rodadas da Premier League, atuou nas duas primeiras e não foi utilizado nas últimas cinco.