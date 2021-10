árbitro Rodrigo Crivellaro Dias recebeu alta do hospital após sofrer agressão - Divulgação/William Oliveira/Guarani-VA

Publicado 05/10/2021 15:45

Depois de passar a noite em observação no hospital de Venâncio Aires, o árbitro Rodrigo Crivellaro Dias recebeu alta na manhã desta terça-feira. Ao sair de cadeira de rodas e com colar cervical, ele disse não se lembrar bem do que aconteceu, mas pediu justiça contra a agressão do jogador Willian Ribeiro, do São Paulo do Rio Grande.

"Estou bem, não foi nada grave. Vou ficar bem logo. Foi só um susto. Eu não me lembro de nada, meus colegas disseram que eu dei cartão amarelo e ele veio para cima de mim, me deu um soco, eu caí, e ele me chutou enquanto eu estava no chão. Eu desmaiei e não lembro de nada. Esse cara precisa de tratamento, é totalmente descontrolado, merece ficar preso por um bom tempo", afirmou árbitro Rodrigo Crivellaro à imprensa na saída do hospital. Ele ficará hospedado em um hotel na cidade antes de retornar para casa.



A agressão aconteceu durante o jogo entre Guarani, de Venâncio Aires, e São Paulo, pela Segunda Divisão do Gaúcho. Após dar um cartão amarelo, o árbitro foi derrubado por Willian Ribeiro, que ainda deu um chute na sua cabeça. Rodrigo Crivellaro ficou desacordado por alguns momentos e foi levado às pressas ao hospital.



Já o jogador foi preso em flagrante ainda no estádio e teve seu contrato com o São Paulo rescindido.