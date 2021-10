Campeão do mundo aos 19 anos, Mbappé sonha com a medalha olímpica nos Jogos de Paris-2024 - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 05/10/2021 14:59

Paris - Na mira do Real Madrid, Kylian Mbappé não pretende ficar muito tempo longe de Paris. Afinal, pretende incluir no contrato com o futuro clube uma cláusula que o libere para disputar as Olimpíadas de Paris, em 2024. Após a conquista da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com apenas 19 anos, o astro francês revelou o sonho de disputar os Jogos Olímpicos, que volta à capital francesa 100 anos depois das Olimpíadas de 1924.

"As Olimpíadas são o cálice sagrado do esporte... Tóquio-2020 era uma meta que foi brevemente interrompida, mas os Jogos Paris 2024 são uma prioridade. Se eu precisar incluir isso no meu contrato, não vou deixar nada atrapalhar. Esses Jogos são na França, os Jogos do centenário. Eu sempre sonhei com isso", disse Mbappé, em entrevista ao 'L'Équipe'.



A adição da medalha de ouro olímpica no currículo é uma meta pessoal do astro francês, que não esconde a frustração pela queda da França nas oitavas de final da Eurocopa. Após o empate em 3 a 3 com a Suíça, no tempo regulamentar, o craque desperdiçou uma decisiva cobrança na disputa de pênaltis. Fã de esportes, o atacante, assim como outros astros da seleção Bleu, reforçaram a torcida, à distância, para os heróis olímpicos do país durante os Jogos de Tóquio.

"Admiro muito os jogadores de vôlei, basquete, handebol, mulheres e homens. Eles ganharam o ouro e deixaram a França orgulhosa. Espero viver isso e realizar a mesma coisa em 2024... Não é a maior competição de futebol, mas é algo incrível quando você ama esportes", destacou Mbappé.