Leticia BuffoniReprodução

Publicado 05/10/2021 15:31

Rio - A skatista Letícia Bufoni é um dos principais nomes do esporte no mundo. Bastante ativa nas redes sociais, ela teve uma ideia pouco comum após após as plataformas do Facebook, WhatsApp e Instagram ficarem fora do ar na última sexta. Pelo Twitter, ela pediu para que seus seguidores migrassem para o Tinder, porém, acabou tendo dificuldades.

"Vocês acreditam que eu sou bloqueada do Tinder e Bumble? Têm muitas contas usando as minhas fotos, aí quando eu tentei entrar, não deixaram. Triste, mas é verdade'', revelou pela rede social.

A atleta brasileira é a recordista de medalhas do X Games. Ela esteve presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas não conseguiu trazer medalha para o Brasil.