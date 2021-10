Rafinha - Reprodução

Publicado 05/10/2021 16:23

Rio - O lateral-direito Rafinha, de 36 anos, que atualmente atua pelo Grêmio teve o seu nome ventilado como possível reforço do Fluminense nos últimos dias. Em entrevista à Rádio Gre-Nal, o veterano negou que tenha discutido o seu futuro na próxima temporada.

"Não penso em nada agora e nem tenho vontade. Até agora não conversei com ninguém e não falei nada pra diretoria, não acho que esse seja o momento e sim de concentrar no nosso trabalho", afirmou.



Com um passado importante pelo Bayern de Munique, Rafinha retornou ao futebol brasileiro e fez parte do time do Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileiro daquele ano sob o comando de Jorge Jesus. No ano seguinte, foi para o Olympiacos, da Grécia.

Após curta passagem pelo clube grego, Rafinha negociou a sua volta ao Flamengo, porém, o jogador acabou acertando com o Grêmio. No clube gaúcho, o veterano, atuou até o momento em 29 jogos e não fez nenhum gol. Sua permanência em 2022 é incerta.