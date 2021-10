Marcelo Cabo - DivulgaÃção/Vasco

Pernambuco - A partida entre Náutico e Goiás, em Recife, terminou com uma confusão envolvendo o atacante Alef Manga, artilheiro do Carioca pelo Volta Redonda, que atualmente defende o Esmeraldino. Em meio ao tumulto, o auxiliar técnico do clube goiana, Gabriel Cabo, filho de Marcelo Cabo, acabou passando mal e sendo internado.

Por conta do ocorrido, o Goiás cancelou a entrevista coletiva de Marcelo Cabo. O treinador do Esmeraldino foi o primeiro técnico do Vasco na temporada, sendo substituído por Lisca. Dentro de campo, o Náutico levou a melhor e venceu por 3 a 1.

"Nós tivemos uma situação com o Gabriel Cabo, ele acabou passando mal dentro do vestiário. Estamos com os paramédicos e uma ambulância. A princípio, ele está bem. Estamos mantendo ele respirando. Ele será encaminhado a um hospital. Marcelo Cabo está bem aflito e a coletiva ficará para o retorno, em Goiânia", afirmou o vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes.

A confusão aconteceu no fim da partida. Alef Manga se desentendeu com o goleiro do Náutico, Anderson. Após o ocorrido, uma confusão generalizada se estabeleceu no estádio. Além de colegas de time e do árbitro da partida, Gabriel Cabo foi um dos que tentou conter e acalmar o artilheiro do Carioca.