Neymar posta foto ao lado de Messi e MbappéFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2021 10:50 | Atualizado 06/10/2021 10:55

França - Na última segunda-feira, o atacante Mbappé teve uma longa entrevista publicada pelo jornal francês L'Equipe. Na matéria, o jogador de apenas 22 anos abriu o jogo sobre os problemas com Neymar e como é jogar ao lado de alguém como Lionel Messi.

A questão sobre a relação com o camisa 10 partiu depois de uma reclamação feita pelo francês ao não receber um passe, na vitória sobre o Montpellier pelo Campeonato Francês, de Neymar. O atacante, no entanto, minimizou a situação.

"Sim, eu disse isso. Agora, essas são coisas que acontecem o tempo todo no futebol. Simplesmente não precisa ser algo destacado. Por isso, logo depois conversei com ele sobre isso. Já trocamos muitas palavras assim no passado e vai continuar, porque queremos vencer, mas não deve haver um ressentimento. Não existe nada porque respeito o jogador e admiro o homem que ele é. Mas eu não estava feliz com um passe. Um dia aconteceu comigo também, eu não passei e ele não estava feliz. Mas não tem problema", afirmou o jogador.

Mbappé também abriu o jogo sobre Messi, a quem ele afirma nunca ter imaginado atuar junto. O jovem destacou o lado tímido do ídolo e falou sobre a hierarquia que existe no elenco.

"Nunca imaginei ele vindo aqui! Ele é um dos poucos jogadores que coloquei na caixa "impossível jogar com ele". Para mim, ele nunca iria deixar o Barcelona. Saboreio cada momento ao lado dele. Nunca devemos esquecer que continua sendo um privilégio. Ele é alguém que adora futebol. Fala com todos, tenta se encaixar do seu jeito, mesmo que seja um pouco tímido. Mas no campo, ele não é tímido (risos). Quando você tem Messi no time, sabe que ele tem que fazer um pouco menos para ter fôlego e estar mais lúcido para marcar. Então, se você tiver que ir, vá. Não há problema, é uma hierarquia estabelecida. Eu concordo em correr quando o Messi estiver andando, sem problemas! É o Messi, de qualquer maneira!", concluiu o jogador.