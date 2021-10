Douglas Luiz, volante da Seleção - AFP

Douglas Luiz, volante da Seleção AFP

Publicado 06/10/2021 15:32

Rio - O volante Douglas Luiz não gostou das críticas feitas por Neto após sua convocação para a Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira (6), durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, o apresentador avaliou como "vergonhosa" a troca feita por Tite. O jogador do Aston Villa respondeu e chamou Neto de "palhaço da TV" em sua conta oficial do Twitter.



"Quer a maior vergonha do Tite em relação ao jogo contra a Venezuela? Convocou o jogador do Aston Villa. Alguém sabe quem joga no Aston Villa? Como não convoca o Danilo (Palmeiras)? Willian Arão está jogando muito. Chamou o Douglas Luiz", disse o apresentador.

O palhaço da televisão — Douglas Luiz (@dgoficial) October 6, 2021

Douglas foi convocado por Tite para o lugar de Casemiro, que não irá se apresentar por conta de uma infecção no dente. O volante já constava na lista enviada pela CBF para casos especiais que vêm do Reino Unido sem precisar dos 14 dias de quarentena.