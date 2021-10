Tite terá novidade na escalação contra a Venezuela - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/10/2021 17:21

Com 100% de aproveitamento em oito rodadas, a Seleção vai enfrentar o pior time das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, a Venezuela que só tem uma vitória e quatro pontos. Uma boa chance para Tite testar algumas opções na partida desta quinta-feira, às 20h30, em Caracas. Com isso, Guilherme Arana ganha sua primeira oportunidade como titular da lateral esquerda, na busca por se firmar numa disputa com Alex Sandro e Renan Lodi, que ficou fora desta vez.



"Oportunidades são importantes, momento do atleta também. A campanha nos permite abrir mais o leque de oportunidades. Coisa que em 2018 não foi possível. Agora a própria campanha nos permite oportunizar atletas. É o caso do Arana", explicou Tite, que também dará uma chance a Fabinho no meio de campo, já que Casemiro está vetado.



"São dois jogadores posicionais. Executam funções parecidas em seus clubes. Fazem a bola rolar com muita qualidade", analisou.



Além de observar novas opções, Tite poderá testar uma formação nova, que mescle o que deu certo na última partida com os jogadores do futebol inglês que não puderam participar dos jogos em setembro. Com isso, Everton Ribeiro e Gabigol serão mantidos, assim como Gerson. E Alisson, Thiago Silva e Gabriel Jesus retornam. Vale lembrar que Neymar está suspenso.



Entretanto, na próxima data Fifa, em novembro, esses testes não estão garantidos. Afinal, há toda a briga com os clubes brasileiros que perdem seus jogadores já que o Brasileiro não para. Perguntado sobre o assunto de calendário, Tite não quis entrar em polêmico e não disse se pretende não convocar quem atua no futebol brasileiro na próxima lista.



"A gente tem uma responsabilidade de muitos aspectos dentro do nosso trabalho. É de organização, resultado, desempenho, convocação... Outros não são nossos. São importantes, devem ser levados em consideração, mas a instituição falará a respeito. Vamos procurar fazer o melhor possível. Decisões agradam alguns, desagradam alguns, mas será feita a nossa convicção", desconversou.