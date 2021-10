Abner Teixeira em ação nas Olimpíadas de Tóquio na luta contra o cubano Julio La Cruz - AFP

Publicado 06/10/2021 16:58 | Atualizado 06/10/2021 17:00

São Paulo - Com reforços olímpicos, a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) anunciou a convocação para a disputa do Mundial Masculino de Boxe, em Belgrado, na Sérvia, a partir do dia 24 de outubro. Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio-2020 na categoria peso-pesado (até 92kg), Abner Teixeira, de 25 anos, é o destaque da lista, que ainda conta com os pugilistas Keno Marley (até 86kg) e Wanderson Oliveira (até 75kg), que também estiveram no Japão.

Campeão olímpico em Tóquio-2020, na categoria médio (até 75kg), o baiano Hebert Conceição se recupera de uma lesão na mão e, portanto, não foi convocado. Celeiro de boxeadores, o estado, no entanto, será presentado por Keno Marley, Isaías Filho (até 80kg), Wanderley Souza e Ronaldo Bezerra (até 51kg).

De olho na preparação para o próximo ciclo olímpicos, nos Jogos de Paris-2024, CBBoxe aposta na renovação, atenta à nova geração de promessas. Afinal, Hebert Conceição, de 23 anos, ainda não decidiu se seguirá no boxe olímpico ou se migrará para o profissional em 2022. Atletas como Abner Teixeira e Wanderson Oliveira já voltaram à ativa na disputa do Mundial Militar de Boxe. O medalhista olímpico foi nocauteado na estreia, enquanto que o 'Shuga', apelido de Wanderson, ficou com o bronze.



Confira a lista de convocados:



- Ronaldo Bezerra (51kg)

- Michael Douglas (54kg)

- Luiz Gabriel Oliveira (57kg)

- Nicolas de Jesus (63kg)

- Wanderson Oliveira (67kg)

- Luiz Fernando (71kg)

- Wanderley Souza (75kg)

- Isaías Filho (80kg)

- Keno Marley (86kg)

- Abner Teixeira (92kg)