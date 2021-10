Tite - Divulgação

Publicado 06/10/2021 16:05

Revelado pelo Internacional e com passagens por Bahia, Vasco e ampla experiência na Turquia, onde atuou por seis temporadas, o zagueiro Titi acumula números expressivos pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro. No quesito em passes corretos, o camisa 44 do Fortaleza se encontra atrás apenas do João Victor e Gil, curiosamente, ambos do Corinthians. O defensor falou sobre a presença no top-3 com orgulho:

“É algo que me deixa muito feliz, é o fruto de muito trabalho me muita dedicação a cada treino e jogo procuro sempre estar melhorando, evoluindo nesse quesito de passe e hoje estar nessa lista com dois grandes zagueiros é algo que me deixa realmente feliz”, ponderou Titi, que acertou 849 passes até o momento.

Além disso, o zagueiro ainda é o jogador de linha com mais lançamentos corretos (32) do Fortaleza na competição. Questionado sobre mais uma função bem executada,Titi explicou como chegou na liderança deste quesito:

“É uma coisa que procuro estar sempre evoluindo, após os treinamentos sempre peço para os auxiliares do nosso treinador passarem alguns trabalhos que me ajudem a evoluir tanto no passe, como na bola longa e é algo que vem dando muito certo porque acredito que um passe bem executado do sistema defensivo para o meio de campo e nosso ataque, facilita muito no momento de decisão”, afirmou.

Titi ainda aproveitou para falar do duelo contra o Fluminense no Maracanã às 21h30. O jogador pediu cuidado a equipe carioca:

“Sabemos da dificuldade que iremos enfrentar diante do Fluminense, sabemos da dificuldade, um adversário que vem crescendo ao longo da competição, mas entendemos também o nosso momento o quanto é importante pontuar”, concluiu.