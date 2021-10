Canal Combate - Reprodução

Canal CombateReprodução

Publicado 06/10/2021 18:51

Rio - Em mais uma transmissão ao vivo, o Combate coloca novamente frente a frente dois representantes do Esquadrão Brasileiro na luta principal. Com quatro vitórias consecutivas, Mackenzie Dern, quinta colocada no ranking dos palhas (até 52,2kg), enfrenta a atleta gaúcha Marina Rodriguez, sexta da divisão, com uma derrota na carreira.

Neste sábado (9), mais dois atletas brasileiros estarão em ação, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com transmissão do Combate, a partir das 14h. No card principal, o mineiro Matheus Nicolau, que esteve presente no reality show "The Ultimate Fighter Brasil 4", está em busca da quarta vitória consecutiva na categoria peso-mosca (até 56,7kg) contra o americano Tim Elliot.

No card preliminar, o amapaense Felipe Caboclão estará pela quinta vez no octógono do UFC para duelar contra o americano Chris Gutierrez, que está invicto há cinco lutas, na divisão dos galos (até 61,2kg). Disponível no portal "ge", o episódio #156 do podcast "Mundo da Luta", com a participação dos quatro brasileiros é um dos mais comentados.

Com os comentários do jornalista Marcelo Russio, Ana Hissa e participação, do brasileiro Thiago "Marreta", quinto colocado no ranking entre os meio-pesados do UFC, serão analisados as lutas deste sábado. Além disso, no dia do evento, Bernardo Edler e Luciano Andrade comandam o "Aquecimento Combate" e com transmissão do card preliminar. Rhoodes Lima narra e Ana Hissa e Rodrigo Minotauro comentam o card principal. O SporTV3 e o canal oficial do Combate, no YouTube, exibem ao vivo as duas primeiras lutas do card do "UFC Dern x Rodriguez".

UFC Dern x Rodriguez

CARD PRELIMINAR

Peso-leve: Charlie Ontiveros x Steve Garcia Jr.

Peso-palha: Lupita Godinez x Sam Hughes

Peso-pena: Charles Rosa x Damon Jackson

Peso-pesado: Alexandr Romanov x Jared Vanderaa

Peso-médio: Laureano Staropoli x Jamie Pickett

Peso-galo: Chris Gutierrez x Felipe Cabocão



CARD PRINCIPAL

Peso-médio: Phil Hawes x Deron Winn

Peso-mosca: Sabina Mazo x Mariya Agapova

Peso-mosca: Tim Elliott x Matheus Nicolau

Peso-meio-médio: Randy Brown x Jared Gooden

Peso-palha: Mackenzie Dern x Marina Rodriguez