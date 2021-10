Casagrande compara agressão ao árbitro a eleições de 2018: ''Ódio está dentro da sociedade brasileira' - Foto: Reprodução/Globoplay

Casagrande compara agressão ao árbitro a eleições de 2018: ''Ódio está dentro da sociedade brasileira' Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 06/10/2021 17:50

O comentarista do Grupo Globo Walter Casagrande comentou sobre a agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro, que levou um chute na cabeça do jogador William Ribeiro, do São Paulo de Rio Grande. Para Casagrande, a cena é fruto da 'semente do ódio plantada em 2018', se referindo às eleições para a presidência da república.



O ex-jogador é crítico assíduo do presidente Jair Bolsonaro. Ao longo da pandemia, Casagrande teceu fortes críticas contra o político e chegou a disparar contra Neymar, chamando o camisa 10 do PSG de 'súdito de Bolsonaro'.

No Twitter, o comentarista apareceu entre os assuntos mais comentados da rede após a declaração no SporTV.

- Aquilo que aconteceu no Sul é a semente do ódio que foi plantada lá em 2018 e muita gente agarrou. Então, o ódio está dentro da sociedade brasileira. Esse é um dos problemas que nós temos que acabar: é a sociedade que tem que acabar com o ódio - disse Casagrande.

A galera não consegue entender a crítica a nível de sociedade que ele fez. Ele não se refere ao jogador em si e suas posições, mas a normalização da violência, do olho-por-olho, no Brasil - através de quem o mais representa, infelizmente. — Ethan -The Mold- Winters (@guilhermeneis) October 6, 2021 Jogador agride juiz e CASAGRANDE diz que é "a semente do ódio plantada em 2018".



Sei.



2011 (DILMA) - Árbitro é morto durante jogo



2013 (DILMA) - Juiz mata jogador e é esquartejado



Parece que a tal "semente do ódio" foi plantada há mais tempo no Brasil, hein, @wcasagrandejr?! pic.twitter.com/kW5nV7aG3C — Henrique (@henriolliveira_) October 6, 2021 Casagrande tenta culpar Bolsonaro por agressão de jogador de futebol a árbitro no Rio Grande do Sul (04/09): "Semente do ódio plantada em 2018", disse ele ao comentar o episódio.



Loucura?



Não, ideologia política e ódio pessoal pautando e alimentando narrativas incoerentes. — Alva Mar Taylor (@AlvaMarTaylor) October 6, 2021 Casagrande apenas disse que a violência gratuita faz parte do caráter coletivo do brasileiro desde 2018, mas os burrinhos não conseguem fazer abstrações e acham que ele culpou o Micto pelo chute na cabeça do árbitro. Um dia normal no Brasil. — biabionica - PICANHA, CERVEJA & LULA (@biabionica) October 6, 2021