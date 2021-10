Neto rebate crítica de meia da Seleção Brasileira e dispara: 'Quem é você perto de mim?' - Foto: Reprodução/TV Band

Publicado 06/10/2021 19:19

Rio - Nesta quarta-feira (6), o apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", rebateu a crítica do volante Douglas Luiz, recentemente convocado pelo técnico Tite para as Eliminatórias Sul-Americanas. Anteriormente, o ex-jogador questionou o técnico Tite não ter escolhido entre os volantes Danilo, do Palmeiras, Willian Arão, do Flamengo ou Rodrigo Dourado, do Internacional.

"Como não convoca o Danilo [do Palmeiras]? Willian Arão está jogando muito. Chamou o Douglas Luiz. Ele joga no Aston Villa. Você sabe os volantes do Palmeiras, do Flamengo, do Inter? Olha o Rodrigo Dourado o que está jogando. Não convocar o Danilo é uma heresia, é uma vergonha", disse o apresentador do 'Os Donos da Bola'.

"Quer a maior vergonha do Tite em relação ao jogo contra a Venezuela? Convocou o jogador do Aston Villa. Alguém sabe quem joga no Aston Villa? Como não convoca o Danilo [do Palmeiras]? Willian Arão está jogando muito. Chamou o Douglas Luiz", concluiu o apresentador.

Nas redes sociais, o volante Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, respondeu à publicação do apresentador e chamou Neto de "O palhaço da televisão". Em seguida, o ex-jogador, também na internet, rebateu a crítica do jogador.

"Tem que falar que Os Donos da Bola não aparece só em São Paulo. Está aparecendo na Inglaterra. O Douglas Silva, ops, Douglas Luiz, que joga no Aston Villa, a Portuguesa Santista que fala inglês, diz que sou o palhaço da televisão", disse o ex-jogador Neto.

"O último gol dele foi em janeiro de 2020. Você está de brincadeira, quem é você perto de mim? Se eu sou o palhaço da televisão, você joga bola?", completou o apresentador do 'Os Donos da Bola'.