O custo da construção da Arena MRV está avaliada em cerca de R$ 560 milhões - Arthur William/Agência Espacia

Publicado 06/10/2021 19:27

Belo Horizonte - Em contagem regressiva para a inauguração da Arena MRV, o Atlético-MG anunciou que a construção alcançou 41% de conclusão. O alto investimento foi corrigido, com aumento de custo de R$ 410 milhões para R$ 560 milhões, aproximadamente. O reajuste foi fundamental para a manutenção do cronograma que prevê a entrega definitiva do novo estádio em outubro de 2022.

"O projeto vem, até então, um sucesso, em termos de performance e cronograma. Por enquanto está no prazo. Entraremos em fase de complexidade, em atividades em paralelo e, se alguma descasar, pode haver atraso", disse à 'Rádio Itatiaia', Bruno Muzzi, CEO da Arena MRV.

O torcedor tem acompanhado o passo a passo através das redes sociais do clube e da Arena MRV. Pelo site de transparências do Galo é possível monitorar a evolução das obras, com previsão de 60% da conclusão do projeto até dezembro. A data de uma possível estreia, no entanto, segue em aberto, pois o clube precisa de da aprovação de órgãos do poder público municipal, como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A diretoria ainda negocia com a Prefeitura de Belo Horizonte uma série de investimentos no bairro Califórnia para compensar o impacto que o empreendimento terá na região. O investimento pode chegar a R$ 150 milhões. O Galo já arrecadou mais de R$ 160 milhões com a venda de camarotes e cadeiras cativas, e deve reverter parte do dinheiro no acordo.

"Nas capitais brasileiras, estima-se contrapartidas em 5% nas grandes construções. Estaríamos falando de contrapartidas na casa de R$ 20 milhões. A gente sabia do impacto, estimamos na casa dos R$ 50 milhões. Com o decorrer do processo, houve um peso desproporcional para a gente. É pesado", disse Muzzi.