RBR com pintura especial em homenagem à Honda para o GP da TurquiaDivulgação/RBR

Publicado 07/10/2021 15:50

Na busca para retomar a liderança do Mundial de Pilotos, Max Verstappen irá para o GP da Turquia com um carro diferente. Na verdade será uma pintura especial que a Red Bull Racing (RBR) irá utilizar no GP da Turquia. As cores branco e vermelho serão uma homenagem de despedida à Honda, fornecedora de motores que deixará a Fórmula 1 no fim do ano.

A homenagem deveria acontecer no GP do Japão, que acabou cancelado por conta da pandemia de Covid-19. Como ele aconteceria neste fim de semana, a RBR optou por manter a ideia e utilizar a pintura especial.



As cores lembram o primeiro carro da Honda a vencer uma corrida de Fórmula 1. Foi o Honda RA 272, com Richie Ginther terminando em primeiro no GP do México de 1965.



"Estávamos ansiosos para dar aos fãs japoneses da Honda a chance de celebrar nosso relacionamento extremamente bem-sucedido na Fórmula 1 em casa, em Suzuka. E com a corrida sendo vítima da pandemia, simplesmente não podíamos deixar o fim de semana passar sem prestar uma homenagem. Esperamos dar aos fãs outra vitória com essas cores lendárias neste fim de semana", disse o chefe da RBR, Christian Horner.



Apesar da saída da Honda, a parceria continuará. A RBR ficará com a tecnologia e cuidará do desenvolvimento do motor a partir de 2022, com o apoio dos japoneses.



Além da RBR, AlphaTauri também fará uma homenagem, só que menor, com uma mensagem de agradecimento na asa traseira dos carros.