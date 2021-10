Capa do Fifa 22 tem Mbappé como destaque - Divulgação/EA Sports

Publicado 07/10/2021 16:48

A desenvolvedora de jogos eletrônicos americana Electronic Arts está estudando a possibilidade de mudar o nome de seu jogo de futebol "Fifa", explicando que estava "revisando" seu acordo sobre os direitos de nomenclatura com a Federação Internacional de Futebol, anunciou a empresa nesta quinta-feira.



"No futuro, analisamos (...) a ideia de mudar o nome de nossos jogos de futebol. Isso significa que revisamos nosso acordo sobre os direitos de nomenclatura do jogo com a FIFA, que é diferente de todos os nossos outros acordos e licenças oficiais no mundo do futebol", disse Cam Weber, presidente do EA Sports, em nota.



Líder indiscutível do gênero especialmente pelas suas licenças (nomes verdadeiros dos jogadores, times, estádios...), "Fifa" é desenvolvido todo ano pela Electronic Arts desde 1993. Sua última versão, "Fifa 22", saiu à venda no início de outubro.



"Fifa 21" foi o jogo mais vendido na Europa em 2020, à frente de "Animal Crossing : New Horizons" e "Mario Kart 8 Deluxe", segundo o instituto Gfk.



Seu concorrente, a desenvolvedora japonesa Konami, já decidiu abandonar o nome de "Pro Evolution Soccer" - uma série adorada nos anos 2000, mas que foi perdendo espaço há quinze anos - para "eFootball" para sua própria simulação.



Esta última, agora gratuita para competir melhor com a produção da Electronic Arts, decepcionou em seu lançamento no final de setembro. Os jogadores denunciaram 'bugs' e gráficos "horríveis".