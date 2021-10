Em delicada situação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está com os bastidores em efervescência - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 07/10/2021 16:32

Porto Alegre - Em delicada situação no Campeonato Brasileiro, com o risco de rebaixamento de 45%, o Grêmio administra mais uma crise após o vazamento de informações sobre os bastidores do dia a dia do clube e atritos no vestiário. A divulgação do conteúdo irritou o técnico Luiz Felipe Scolari. Embora tenha classificado a atitude do 'informante' como cafajeste, garantiu que não haverá caça às bruxas.



"É mentira, é mentira, é mentira! Quem passa a vocês (informações), quem tem esta atitude, é um cafajeste. Não tivemos em nenhum momento alguma situação diferente de todas as situações que eu já vivo no futebol há 50 anos. O técnico vai, faz a sua palestra e depois deixa os comandados conversarem. Tínhamos um problema de relacionamento que existiu durante o jogo contra o Sport. Depois voltamos e ouvimos algumas colocações. Quem passa a vocês é um mentiroso e cafajeste", disparou Felipão.

O desabafo na coletiva de imprensa após o empate em 2 a 2 com o Cuiabá, quarta-feira, na Arena do Grêmio, foi mais um indicativo do conturbado momento do clube. Um dos casos vazados foi o clima quente no vestiário depois da derrota para o Sport, quando foi preciso a intervenção no local para acalmar os ânimos.

"Não me preocupo, não é minha função. A minha função é treinar a equipe. Se alguém passa e vocês têm esta conexão, acreditem neles, não em nós. Continuem assim. Estamos dizendo toda a verdade. Mas se há alguém no nosso grupo, dentro do Grêmio, que tem interesses diferentes, o que nós vamos fazer?", indagou o treinador.

Em 17º lugar no Brasileiro, com 23 pontos, o Grêmio enfrenta o Santos no domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada.