Craque da última edição do Campeonato Espanhol de Futsal, Pito chega prestigiado ao BarcelonaVíctor Salgado/Barcelona

Publicado 08/10/2021 15:08 | Atualizado 08/10/2021 15:12

Barcelona - Destaque na campanha do Brasil na Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia, Pito foi oficialmente apresentado pelo Barcelona. Eleito o melhor jogador da Liga Espanhola de Futsal na última temporada, o pivô deixou o arquirrival Movistar para assinar por três anos com o clube catalão. Lá, jogará ao lado do ala Dyego e do pivô Ferrão, apontado o melhor da modalidade nos últimos dois anos, também nascidos em Santa Catarina.

Camisa 10 da Seleção, Pito vestirá a 17 no Barça, atual campeão espanhol de futsal. Apesar frustração pelo terceiro lugar na Copa do Mundo disputada na Lituânia, o pivô está motivado com o novo desafio na carreira e espera fazer história ao lado dos compatriotas.

"Será uma honra jogar com Ferrão. Espero que façamos uma boa dupla e possamos dar muita dor de cabeça aos nossos adversários. Vou dar o meu melhor para honrar essa camisa. Muito feliz por estar aqui e grato pelo esforço que fizeram para me contratar. Agora é hora de aproveitar", destacou Pito, escolhido em votação como maior candidato a ídolo da nova geração da seleção brasileira de futsal.