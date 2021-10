Comentarista do Grupo Globo enxerga 'fracasso' na Seleção Brasileira e pede sequência para Gabigol - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/10/2021 15:50

Rio - Nesta sexta-feira (8), o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, analisou o desempenho do Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias da Sul-Americanas. O jornalista afirmou que a seleção "fracassou" e que por causa disso, a atuação de Gabigol foi prejudicada. Por outro lado, o comentarista do Grupo Globo pediu sequência para o jogador e acredita que a parceria com Neymar possa evoluir e dar certo.

"O Gabigol não fracassou ontem, a seleção brasileira fracassou. Se a seleção funcionar, as chances dele são maiores. Eu acho o Firmino um grande jogador, que não está no melhor momento, mas, para mim, ele foi o melhor jogador da final da Copa América 2019. Isto à parte, o Brasil precisa achar mais alguém, além do Neymar, que possa decidir jogo. O Gabriel Jesus é mais coadjuvante. Pode ser o Richarlison", disse o comentarista PVC, no Seleção SporTV.

"Fica a dúvida se quem está jogando no Brasil tem esse padrão internacional, a gente perdeu a referência do Campeonato Brasileiro. Mas o Gabigol e o Neymar se entendem tão bem e o Gabigol é tão capaz de decidir jogos na Libertadores, não só no Brasileirão, que eu acho que tem que dar um tempo para eles como dupla, para ver se eles se entrosam, soltos na frente", concluiu.