Luto Reprodução

Publicado 10/10/2021 07:30

Rio - Uma notícia triste para o futebol do Rio de Janeiro. O ex-jogador do Maricá F.C, Maykon de Lima, de 28 anos, foi assassinado de forma brutal na manhã do última sábado, em Araruama. De acordo com informações, o crime aconteceu na região de "Casinhas" e o corpo do atleta foi encontrado no mato.

O jogador, que defendeu o Maricá até o ano passado, atualmente atuava na equipe do Arraial do Cabo. O atleta era volante e seus familiares e amigos receberam as condolências do Araruama que postou uma nota de pesar nas redes sociais.

Confira a nota:

"O Araruama FC lamenta profundamente a perda do atleta e amigo Maykon de Lima Baptista. Nos solidarizamos com todos os familiares e amigos neste momento de luto.

Comunicamos ainda que solicitamos o adiamento da partida devido a todo elenco estar consternado com o acontecimento e que o adiamento foi prontamente aceito por parte da FFERJ."