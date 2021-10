Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/10/2021 19:59

Com uma exibição abaixo do que pode apresentar, a seleção brasileira encarou a Colômbia, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, não conseguiu manter 100% de aproveitamento na competição e ficou apenas no 0 a 0, no Estádio Metropolitano Barranquilla.

Os comandados de Tite começaram o primeiro tempo bem, organizados e com postura ofensiva, apesar de a Colômbia ter tido a primeira grande oportunidade, logo aos três minutos. Quintero cobrou falta da esquerda, Mina subiu mais alto que a defesa do Brasil e conseguiu o cabeceio no segundo pau, mas mandou à esquerda do gol de Alisson

Depois, a seleção brasileira teve as melhores oportunidades. Aos quatro, após linda jogada de Paquetá na esquerda, Neymar ficou com a bola na direita, travou, conseguiu espaço e soltou a bomba, mas Ospina espalmou para a esquerda.

Aos 12, começou a pressão do Brasil: Paquetá dominou na intermediária, Gabigol se deslocou e pediu na frente, mas o meia do Lyon arriscou forte de longe, mas Ospina, novamente, fez grande defesa. No lance seguinte, Neymar pegou a sobra na direita, se livrou da marcação, deu passe em profundidade para Paquetá dentro da área, e o meia se esticou para finalizar de carrinho. A bola tirou tinta da trave esquerda, quase estufando a rede.

Em um determinado momento, o Brasil teve 68% da posse de bola e mandava no jogo mesmo atuando fora de casa. Aos 32, os brasileiros chegaram novamente com perigo. Neymar recebeu de Paquetá na ponta esquerda, levantou a cabeça e deu grande bola para Fred na entrada da área, que dominou e chutou com a canhota, mas para fora.

Aos 42, o Brasil teve a última chance antes de acabar o primeiro tempo. Fabinho arriscou da intermediária, e a bola passou perto do gol.

No segundo tempo, a seleção brasileira não voltou bem e viu a Colômbia ser melhor em grande parte ods 45 minutos iniciais. Neymar não conseguia ser aquele craque de outrora e era bem marcado. Inclusive, em alguns lances, se mostrava irritado. Aos 12, o camisa 10 discutiu com Mina, zagueiro colombiano.

Aos 22 minutos, a Colômbia quase abriu o marcador. Quintero clareou na intermediária e soltou a canhota, e Alisson espalmou mais uma para o lado. Até este momento do segundo tempo, a seleção brasileira não havia finalizado a gol na etapa final.

Aos 31, o Brasil acordou e, enfim, chutou a gol. Raphinha recebeu na ponta direita, puxou para a canhota e soltou a bomba da entrada da área, mas Ospina fez grande defesa e espalmou para o lado. Aos 34, Antony, que entrou bem no jogo, ligou contra-ataque com Neymar na esquerda, livre, ele avançou, puxou para o meio, demorou muito para dar o passe, acionou Paquetá mais à direita, o meia finalizou de primeira com a canhota, mas manda longe do gol.

Aos 38, Ospina de novo salvou a Colômbia. Neymar acionou Raphinha na direita, ele puxa para o meio e cruzou com a canhota. Antony apareceu muito bem nas costas de Medina, finalizou de chapa, e o camisa 1 colombiano espalmou para escanteio. Essa foi a última chance de gol do Brasil na partida.

Com o empate sem gols, o Brasil soma 28 pontos em dez jogos e está virtualmente classificado para a próxima Copa do Mundo. O próximo duelo é com o Uruguai, no dia dia 14, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30, pela 12ª rodada do torneio.