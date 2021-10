Brasil - AFP

BrasilAFP

Publicado 10/10/2021 17:20

O Brasil está escalado para pegar a Colômbia neste domingo, Às 18h, em jogo adiado válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com Neymar de volta (cumpriu suspensão diante da Venezuela), o técnico Tite precisou fazer alteração na equipe e sacou Everton Ribeiro, que fica como opção no banco.

Gabigol, pelo visto, se tornou titular absouto com Tite e iniciará novamente uma partida pela Seleção. O Brasil vai a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Fred, Fabinho e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Gabigol e Neymar.

Com nove vitórias em nove jogos, o Brasil tem 27 pontos conquistados e é líder na tabela. O segundo colocado é a Argentina, com 19 pontos apenas.