França confirma o favoritismo e celebra mais uma conquista com o título da Liga das NaçõesAFP

Publicado 10/10/2021 18:20

Milão - Allez les Bleus! A França celebrou, na tarde deste domingo, no San Siro, em Milão, a conquista da Liga das Nações da Uefa com a vitória por 2 a 1 sobre a Espanha. A primeira vista, o triunfo de virada pode ter deixado a impressão que os atuais campeões do mundo estão em 'dívida' após encantar os fãs de futebol na Rússia. Ms quando a talentosa seleção decide colocar todo o potencial em prática fica difícil de segurá-la. Com um golaço de Benzema e o decisivo gol do título de Mbappé, a França voltou a brilhar às vésperas da Copa do Catar, em 2022. O atacante Oyarzabal abriu o placar.

Equilibrado, o primeiro tempo não foi dos mais empolgantes. O primeiro gol só aconteceu depois do intervalo. Oyarzabal não desperdiçou a chance inaugurar o marcador, aos 18 minutos. De volta à seleção francesa após seis anos, Benzema empatou aos 20, e com um golaço. Da entrada da área acertou o ângulo de Simón. Depois do escândalo policial, que gerou a investigação de chantagem ao colega de França, Valbuena, o camisa 9 volta às manchetes pelas pinturas em campo.

Decisivo na campanha da França, Kilyan Mbappé provou a razão de motivar uma guerra nos bastidores entre Paris Saint-Germain e Real Madrid para contar com o seu talento a partir de julho 2022, ao fim do vínculo com o clube francês. Foi do camisa 10 o gol do título. Após o bom passe de Theo Hernández, ele finalizou rasteiro, com categoria, na saída de Simón. Às vésperas da Copa de 2022, a França volta a mostrar força após a decepcionante queda nas oitavas de final na Eurocopa.