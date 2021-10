Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/10/2021 11:49

Rio - Neste domingo (10), em entrevista à plataforma "DAZN", o atacante Neymar afirmou que a Copa de 2022 pode ser a última da carreira. O jogador destaca que fará de tudo para "realizar um sonho" no ano que vem. O craque do PSG diz que não sabe se "terá mais condições" e "cabeça para aguentar o futebol".

"Acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar meu sonho, o maior desde pequeno, e espero poder conseguir", afirmou o jogador do Paris Saint-Germain", disse o atacante Neymar.

Neste domingo, o Brasil enfrenta a Colômbia, às 18h, no Metropolitano, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Na tabela sul-americana, a seleção brasileira assume a liderança com 27 pontos e invencibilidade.