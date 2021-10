Casal foi pego fazendo sexo - Reprodução

Casal foi pego fazendo sexoReprodução

Publicado 13/10/2021 10:00

Rio - Um fato inusitado e impróprio marcou a partida entre Carolina Panthers e o Philadelphia Eagles, em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Um casal foi detido no último domingo, após fazer sexo em um cabine de banheiro no estádio em que o confronto da NFL (liga de futebol americano) acontecia.

Can’t take Philly fans anywhere (via ig/willlliamharris) pic.twitter.com/4s1w0hpQM2 — Barstool Philly (@BarstoolPhilly) October 10, 2021

Os dois são torcedores do Eagles e foram denunciados por outras pessoas que estavam no banheiro. Após sair da cabine, o casal acabou algemado, de acordo com o site "Mediaite".



Dentro de campo, o time do casal levou a melhor. O Eagles bateu os adversários por 21 a 18. Para muitos torcedores, o episódio acabou sendo uma festa. Aos gritos, vários deles registraram com celulares o momento da prisão.